法甲｜法媒指美斯與PSG「接近離婚」　亨利盼美斯回巢巴塞踢到收山 (19:14)

美斯前年無奈地離開效力多年的母會巴塞隆拿，以自由身簽約PSG兩年，附帶1年續約選擇權。連同今季在法甲和歐聯，他共入17球和交出17次助攻，近兩季則已共入29球和貢獻32個助攻，卻在球隊過去兩場法甲作客負雷恩和里昂期間被球迷「開汽水」，加上盛傳會方已要求其年薪約4000萬歐元（約3.4億港元）需減25%，令意興闌珊的他盛傳季尾約滿便離隊，與「思鄉」的家人一起返回西班牙。事實是巴塞會長拿樸達，近期傳言正與美斯父親商討美斯回歸的條件。

法國隊名宿亨利說：「那些對美斯的噓聲是無濟於事的。我們正在談論一個當今世上最出色的球員。他在法國落班雖然令我高興，但我仍希望他能在巴塞收山。」也曾效力巴塞的另一法國隊名將比堤則更痛斥道：「美斯被柴台，等於侮辱足球。」

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