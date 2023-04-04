英超︱熱刺愛華頓打和「雙紅」會　卡尼被打中臉倒地被批插水 (16:28)

熱刺上周一辭退領隊干地後，由助教史迪連尼再次暫代領軍，愛華頓中場杜哥利於58分鐘用手打中哈利卡尼的臉部而領紅被逐，而後者於68分鐘主射12碼打開紀錄，除了連續3仗有入球，亦是這名熱刺射手歷來在英超250個參與入球，包括205球及45次助攻，為球隊領先1：0。不過此前輸12碼的愛華頓後衛米克堅尼於完場前將功補過，先在88分鐘被熱刺後備入替僅6分鐘的盧卡斯莫拉粗野攔截，令對方「直紅」被逐，這名守將再於完場前施冷箭扳平，為主場的愛華頓逼和1：1。熱刺賽後以29戰50分，因較佳得失球壓過同分的曼聯暫升第4位，亦跟第3的紐卡素同分，但比兩隊多踢兩場，在爭前四仍處於下風。「拖肥」取得寶貴1分後，以29戰27分升至第15位。

史迪連尼賽後不滿球隊在曾踢多一人情况下，卻無法控制戰局，「當多踢一人時要做是保持控球，等待合適時機再次入球，但球員踢得太急躁，未能執行賽前部署，但要改善也是一個漫長過程」。對於兩隊的紅牌，史迪連尼認為判罰正確，不過英國部分網民賽後就批評卡尼的倒地動作過於跨張，評述賽事的名宿加歷查及加利尼維爾也認同，杜哥利的動作不至於令這名英軍隊長倒地，但他們認為今次犯規紅牌是沒有爭議。

相關報道：英超︱羅渣士離李斯特城 韋斯咸挫修咸頓由尾二彈升第14 拿高斯文成「上車」大熱

相關報道：英超︱曼聯兩球敗走聖占士 3場不勝兼食白果 紐卡素反壓升第3