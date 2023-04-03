英超︱車路士宣布樸達離隊　英超單季破紀錄炒12領隊　高普稱能留利物浦因昔日佳績 (23:37)

車路士日前在英超主場吞阿士東維拉兩蛋後，再度盛傳樸達「冇得留低」，他終被手起刀落，成為去年9月的杜曹後，今季第2個離開這支在聯賽跌落第11位球隊的領隊，連同同日較早前的羅渣士，令今季被革職的主帥增至12人，打破單季炒10人的紀錄。車路士在聲明中指出，：「我們宣布樸達已離隊。他同意與會方合作，以促進平穩過渡。」總計47歲的樸達領軍7個月，車路士各項賽事31戰取得12勝8和11負，勝率只有38.7％。

車路士同時委任樸達的42歲西班牙籍副手般奴沙托為看守領隊，將「地標」領軍主場迎戰利物浦。沙托在新帥候選人中，僅次於大熱門拿高斯文，其他人選還有普捷天奴、安歷基、施丹、摩連奴和令人意外的羅渣士等。大戰「紅軍」已成為沙托的嚴峻考驗，事關包括守將堤亞高施華及艾斯派古達等傷兵多達5人，翼鋒史達寧及後衛韋斯利科芬拿也上陣成疑，好消息是全能中場尼高路簡迪養傷7個半月後，上場對維拉已後備上陣，此役有望擔正。

紅軍上兩仗連續作客敗走般尼茅夫和曼城後，排名已降至第8，爭取前四處於被動，高普對樸達及羅渣士被辭退是感同身受，他說：「我仍在隊中，不是由於今季球隊的表現，而是由於過去的成績。」他甚至認為以1：4慘負「藍月」中，隊中只有中場佐敦軒達臣、法賓奴、前鋒加普及門將艾利臣比加4名球員表現對辦，並說：「若你想有好成績，隊中必須有14至15個球員有頂級狀態。」亦或由於此，紅軍下仗正選陣容中，可能會換為前鋒達雲紐尼斯、羅拔圖法明奴、中場占士米拿、後衛森美卡斯等。

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