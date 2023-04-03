足球︱意法一哥主場齊負　拿玻里吞米蘭4蛋　PSG兩連敗優勢減至6分 (20:10)

拿玻里此戰缺少拉傷左大腿肌肉的首席射手域陀奧森漢，改由名將之後基奧雲尼施蒙尼擔任中鋒。賽前各賽事4戰不勝的AC米蘭，上半場有皇家馬德里借將巴謙戴亞斯傳射居功，先在17分鐘妙傳予利亞奧單刀挑射建功；8分鐘則乘對手解圍拿不遠，禁區內扣過敵衛馬里奧雷爾後近射得手。利亞奧在58分鐘取得本仗第2球，也是這名葡萄牙隊翼鋒本季意甲第10球。67分鐘，AC米蘭再由後備入替的沙利麥卡斯一己之力避過3名守衛射入，鎖定4球勝局。

AC米蘭在兩軍下周四歐聯8強首回合交鋒前，以一場大勝先振聲威，賽後更以28戰51分，反超今輪不敵費倫天拿的國際米蘭1分，升上意甲第3，落後次席拉素4分。教練皮奧利叮囑麾下，這仗僅為本季其中一場勝利，餘下賽程仍需保持高度集中，「我們之前錯失太多贏波機會，絕不能重蹈覆轍。不論這仗結果如何，都不會對接下來的歐聯構成影響。到時的體驗、氣氛等一切，都會跟現在完全不同」。

此外，法甲榜首巴黎聖日耳門（PSG）今晨同告敗陣，主場以0：1不敵里昂，聯賽遭遇兩連敗，賽後領前次席朗斯和第3位馬賽縮減至6分。里昂客軍此戰雖有阿仙奴舊將拿卡錫迪39分鐘主射12碼宴客，法甲連續4仗入球走勢斷纜，但56分鐘仍憑後備前鋒巴高拿一箭定江山。近5次對PSG首勝。

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