英超︱曼聯兩球敗走聖占士　3場不勝兼食白果　紐卡素反壓升第3 (17:34)

近况回勇的「喜鵲」，此役甫開賽把握主場之利強攻對手，全場錄得22次叩關，較續有中場主將卡斯米路停賽的曼聯多達16次。然而紅魔有門將迪基亞接連擋出阿歷山大伊沙克的近門頭槌，以及祖爾韋洛克的補射，半場力保不失。

下半場主隊依舊佔上風，終在65分鐘靠中場般奴古馬雷斯傳中，翼鋒辛特麥斯明頭槌二傳予韋洛克近門頂入打破缺口。曼聯較後時間反撲略見有心無力，88分鐘更再被敵軍藉罰球攻勢，由後備兵哥林威爾遜接應捷比亞的傳送頂破大門。紐卡素賽後追至與曼聯同為27戰得50分，並以較佳得失球差壓過對方和多踢一仗得49分的熱刺，升上第3。

曼聯英超近3仗先後慘吞利物浦7蛋、與榜尾修咸頓互交白卷，此戰再以兩球敗走聖占士公園球場，3場不勝兼顆粒無收。後衛勞基梳爾認為，球隊欠缺爭勝所需的決心，成為此戰落敗主因，「紐卡素固然發揮出色，但我不認為對方技高一籌，只是他們對此戰的飢渴感、熱誠皆我們更優勝」。

重返前4的紐卡素，來季有望自2002/03球季後再戰歐聯分組賽。本仗入球功臣韋洛克承認，英聯盃決賽飲恨，激發了球隊復仇決心，「英聯盃決賽落敗後，一直覺得有負於球迷，也受到了痛擊。所以我們把這些不服輸的憤怒帶到此仗」。領隊艾迪賀維賽後則在更衣室勉勵麾下只要保持專業態度，方能再次感受勝利喜悅。

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