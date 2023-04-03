英超︱羅渣士離李斯特城　韋斯咸挫修咸頓由尾二彈升第14　拿高斯文成「上車」大熱 (01:01)

羅渣士曾於2012至15年領軍利物浦，曾與英超錦標擦身而過，2016至19年執教蘇超勁旅些路迪取得成功後，於2019年2月底成為李斯特城主帥，曾在2021年帶領球隊贏得足總盃和社區盾冠軍，惟近季英超成績拾級而下，今季更長期在中下游掙扎下，昨晚終於「冇得留低」，連同上場英超作客以1：2反負水晶宮，總計羅渣士領軍李城204次取得92勝42和70負，勝率45.1％。

另外，昨晚賽前排尾二的韋斯咸主場迎戰包尾的修咸頓的搶分大戰，憑守將阿古特於25分鐘頂入，主場1：0小勝，賽後27戰得27分，暫升至第14位逃離降班漩渦，修咸頓則29戰續得23分，落後少踢一場的尾二球隊李斯特城兩分。

至於車路士領隊樸達在球隊昨晨主場以0：2不敵阿士東維拉後說：「單從進攻數據而言，我們其實已做得不錯。上半場我們能迅速贏回球權、能製造單對單進攻機會、能威脅對方球門，只是當去到己方及對方禁區時，我們的確不及對手。」

此役是車路士今季英超第10場敗仗，樸達的聯賽勝率更只得40%，而球迷更在昨仗半場及完場後報以漫天噓聲。據報拜仁慕尼黑前帥拿高士文，已成為車路士下任領隊大熱。至於曾執教熱刺的普捷天奴、西班牙隊前帥安歷基及士砵亭教頭魯賓艾摩廉，則亦是車路士易帥的熱門人選。

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