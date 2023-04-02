七欖︱姚錦成腕骨傷缺陣留憾　稱麥季聰達陣象徵華將世代交替 (20:01)

港隊在今日首場名次賽以5 ：22不敵澳洲隊，姚錦成在一次攔截後傷及左手手腕，隨後兩場皆未能上陣。他在賽後表示，明日將到醫院照X光，才能確認傷勢，「治療師帶我去檢查情况，初步估計是骨裂。我對澳洲時首次攔截後，起身就見到手腕像雞蛋一樣腫」。

姚錦成坦承對不能繼續上陣感失望，但也換個身分支持港隊和隊友，亦為麥季聰首次在主場達陣而高興。麥季聰聞言後，即笑說姚錦成今季未曾得分，故最後一場有決心為對方多出一分力，「我知道成哥打不到，起碼要幫佢入一球，做到就想再入多球」。對於後輩達陣，姚錦成也替對方高興，「站在華人角度，我們在球場上達陣，可以令大家對港隊更有歸屬感」。麥季聰未有接棒的壓力，但他也期望姚錦成淡出球場後，自己的表現可以鼓勵年輕球員，「像我以前看七欖，如果沒有成哥和Cado，全隊都是洋人面孔的話，自己都未必繼續打落去。現在我做這個角色，希望可鼓勵小朋友」。

賽前已表明是主場最後探戈的姚錦成，笑言自己的香港七欖生涯好頭好尾，因為他在2010年取得首頂「喼帽」，以及今屆港隊都能贏得銀盾，「港隊2010年得第一次銀盾，我在最後一次七欖都有隊友為我贏銀盾，是個完美句號」。

港隊捧走銀盾後繞場慶祝，姚錦成聽到球迷高呼自己的名字時亦覺感觸，因其13年七欖生涯最難忘主場觀眾的支持，「好多支持者呼喚我的名字，歷屆不多人會叫華將的名字。我在繞場時聽到球迷叫我，覺得很感動，證明這13年沒白費，我的努力得到一個證明」。

相關報道：七欖︱港隊名次賽再挫加拿大 得第13名贏銀盾

相關報道：七欖︱港隊名次賽挫肯尼亞 近10年主場首勝 韋兆新達陣難掩激動

相關報道：七欖｜港女欖第12名完賽作結 藍嘉敏傷癒達陣 盼汲取對強敵經驗加強信心

其他報道：F1︱澳洲站四度出紅旗 韋斯塔本安全車領航下贏車 多隊不滿賽會安排覆核賽果

其他報道：英超︱捷西斯傷癒破半年入球荒 阿仙奴輕取列斯聯保榜首優勢