德甲︱杜曹「地標」領拜仁倒戈挫多蒙特　不滿遙領4球後犯錯及浪費機會 (21:02)

多蒙特賽前德甲10戰9勝1和，此役卻於13分鐘有個災難開始，拜仁慕尼黑守將烏柏美卡奴後場大腳踢前，傷癒復出的「蜂兵」門將基哥高保衝出禁區「踢空氣」，皮球最終漏入網窩。拜仁其後在18和23分鐘有湯馬士梅拿梅開二度，加上翼鋒京士利高文於50分鐘建功，一度以4球領前，卻被敵軍的安利簡恩及唐耶爾馬倫於72和90分鐘得手，最終只能以4：2勝出。

接手9日便領軍倒戈的杜曹賽後說：「任何人都不應為這賽果太興奮，只可以滿意，因為前面還有很多工作。我們從上半場領先3球獲得信心，但在4：0出現後，未能控制戰局和未能減少犯錯，而且無法把握很多入球機會。」49歲的他又叮囑拜仁球員需尋回比賽節奏、懂得適時進攻及一切都要小心翼翼。

拜仁將在周三凌晨在德國盃8強主場對德甲「四哥」弗賴堡，多蒙特翌日在另一仗作客RB萊比錫。萊比錫在德甲令人意外地在主場以0：3慘負緬恩斯，賽後跌落第5位，而第3位的柏林聯則主場以3：0大勝史特加後得51分，續追拜仁和多蒙特。

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