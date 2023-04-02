F1︱澳洲站三度出紅旗　韋斯塔本安全車領航下贏車　多隊不滿賽會安排覆核賽果 (18:34)

今站首支紅旗在第6圈由威廉士車手艾邦自炒引起，至於哈斯車手馬奴臣則末段失事，令賽會在尾四圈再次中斷比賽，而尾二一圈重新起步時，又有阿爾派雙子加斯利及奧干攬炒等意外而再暫停。惟賽會未最後一圈腰斬賽事計算成績，由韋斯塔本引領平治的咸美頓、雅士頓馬田的艾朗素等完賽車手衝線。

惟第4過終點的辛尼斯因在尾二圈曾撞走艾朗素而被罰時，跌出前十，他表明不滿賽會判決。至於哈斯車隊則不同意賽會以紅旗前成績計算重新起步排位，同樣覆核賽果，若上訴得直或使該隊老將侯健保取代艾朗素，首奪F1分站前三。艾朗素、奧干等都批評賽會就馬奴臣意外出示紅旗清理的決定，認為這令部分靠後的車手在最後兩圈賭博爬頭，引發混亂。

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）明晨上演阿根廷站正賽，由巴特拜達排頭位，這名KTM車手昨晚排位賽只得第15，但在今晨衝刺賽追上第1。上站在葡萄牙重創的Tech3車手「細E」P艾斯派加奴則日前離開深切治療病房，未來兩站由德籍車手霍加（Jonas Folger）頂上。

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