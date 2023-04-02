七欖︱港隊名次賽挫肯尼亞　近10年主場首勝　韋兆新達陣難掩激動 (15:24)

港隊在分組賽3戰全敗，在B組排第4無緣盃賽，今日在第9至16名名次賽面對上屆冠軍澳洲隊。港隊開賽初段稍佔上風，華將麥季聰和姚錦成嘗試推進卻無功而還，戰至5分鐘終告失守，半場落後0：17。港隊在下半場有拜恩塞巴成功偷波，並由靴貝特在左路突破得手追至5：17，惟港隊未能再下一城，終以5：22告負。

港隊短休約3小時後轉戰第13至16名名次賽硬撼肯尼亞隊，眾將背水一戰下盡顯決心，拜恩塞巴在3分鐘為港隊先開紀錄，惟敵軍有奧天奴（Alvin Otieno）在半場扳平5：5。在全場高呼「Hong Kong」打氣下，拜恩塞巴下半場甫開賽即突破三人夾擊硬闖達陣區，港隊隨後再搶得球權，韋兆新大腳踢球上前再飛身達陣，他親自操刀射入附加罰球後，將領先優勢擴至19：5，終以19：10勝出，睽違10年再於世巡賽主場得勝。

韋兆新賽後難掩激動，表示這是得來不易的勝利，「我們有很多很多場，都與勝利擦肩，昨日的挫敗令我們今日的決心更強。不論全場爆滿或空無一人，只要代表香港就是為了榮譽而戰。代表港隊是我自小的夢想，希望我可繼續達陣，助球隊取勝」。港隊在去年11月的香港七欖五戰盡墨，今年三場分組賽及首場名次賽皆吞敗而回，韋兆新坦承感壓力，但35歲翼鋒姚錦成因傷缺陣令全隊更大動力爭勝，「姚錦成是傳奇，有隊友從小就看他打球，他缺陣令球隊更艱難，但我們都挺身而出」。他又盼這場勝仗，令球隊在世界挑戰系列賽更添信心。

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