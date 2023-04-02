英超︱捷西斯傷癒破半年入球荒　阿仙奴輕取列斯聯保榜首優勢 (00:04)

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阿仙奴自2月中不敵曼城後取得6連勝，有翼鋒布卡約沙卡及主帥阿迪達分別獲選3月英超最佳球員及領隊獎項，但沙卡賽前因病缺操，近15個月首次先列後備下，球隊是役面對列斯聯早段遇到考驗，門將蘭斯達爾上半場最少3次撲救力保不失。早段有頭槌頂高的箭頭加比爾捷西斯在35分鐘博得12碼，並親自主射中鵠，自去年10月初對熱刺的比賽後再有進帳。阿仙奴後衛賓韋特於47分鐘攻入個人近4仗第2球，「兵工廠」8分鐘後再有捷西斯與李安度杜沙特互傳後再入一球，加上格列沙加埋齋，以4：1大勝有拉斯慕斯基斯甸臣破蛋的列斯聯。

其餘英超戰果，白禮頓有翼鋒三笘薰禁區外接應長傳半窩利笠入今季第7球，超越香川真司和岡崎慎司，成為單季英超入球最多日本球員，但「海鷗」在主場三度落後下只能以3：3逼和賓福特，兩軍一同趕過利物浦升上第6及第7。水晶宮在老帥鶴臣回巢首戰主場2：1絕殺護級對手李斯特城，但有主將韋費特沙夏傷出。

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