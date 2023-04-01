英超︱曼城「無閘陣」反勝利物浦　夏蘭特缺陣無礙「藍月」連入4球 (21:32)

夏蘭特近日盛傳與「一剔牌」簽了一紙2000萬歐元（1.7億港元）新贊助合約，但國際賽前大腿受傷的他，未獲主帥哥迪奧拿冒險起用，只在貴賓廂觀戰。除了艾華利斯獲正選，史東斯亦客串防守中場，形成「藍月」3-2-4-1的「無閘陣」。作客的紅軍有達雲紐尼斯退居後備，迪亞高祖達伙加普及穆罕默德沙拿攻堅。

利物浦早段受壓下反而靠法賓奴17分鐘長傳，突破越位的祖達雖未能起腳，但沙拿後上先開紀錄，今季連同社區盾4次對曼城全數有入球。曼城則10分鐘後一次由右至左的組織撕破紅軍防線，令基亞利殊左路傳中助艾華利斯扳平。艾華利斯下半場開賽中路分波予馬列斯，由後者助攻奇雲迪布尼，之後一次射門被擋後由根度簡補中，令曼城易邊後8分鐘已反超前3：1。

連同基亞利殊在另一次邊路滲透錦上添花，曼城取得今季首次聯賽四連勝後得64分，距同樣比賽28場的阿仙奴只有5分。至於利物浦今季作客14戰只得3勝3和8負，各項賽事三連敗，是役70分鐘換走沙拿、安德魯羅拔臣等主力，料為下周中再作客車路士留力。

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