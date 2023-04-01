七欖｜港男欖小組3戰盡墨明早轉戰名次賽 拜恩塞巴3場4次達陣奮戰爆缸 (20:45)

港隊今午面對英國隊雖有丹馬克和拜恩塞巴達陣，但力戰下仍以12：33告負。港隊休息約3小時後再度登場，改以華將姚錦成取代拜恩塞巴任正選翼鋒鬥烏拉圭隊。早段一次向前踢，姚錦成早段右路與對手鬥跑，但未能爭得皮球，反觀烏軍半場前後三度達陣，曾領先19：0。

港隊其後反撲，先由支柱前鋒丹馬克右路以一敵二達陣，加上開波直接取得對方控球，由拜恩塞巴中路突破再得手，兩分鐘內連取兩達陣，最後3分鐘追至14：19而掀起高潮。惟港隊最後兩次進攻皆有失誤，完場前再失守，以14：24告負，分組賽3戰皆北。

拜恩塞巴表現拼搏，鬥烏拉圭隊時一度「爆缸」，但他直言傷勢無礙只想專注比賽。即使港隊憑外卡出戰世巡賽，但他強調球隊絕非志在參與，「我們在這裏不只是來參與，而是想競爭、想贏。每日聽到人們高呼『香港』打氣，是很美妙的感覺」。

港隊在去年11月的香港七欖五戰盡墨，今次分組賽再吞3敗，拜恩塞巴直言感壓力並渴望取勝，爭取更佳名次，「我們仍需時間去達到更高水平，但我們正在慢慢接近，在明日的比賽會繼續努力，希望名次比上年好」。

澳洲隊衛冕失敗，在明早9時39分的名次賽將與港隊交手。至於世巡賽溫哥華站冠軍阿根廷隊，則於盃賽8強惡鬥新西蘭隊。

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