七欖｜港女欖第12名完賽作結 藍嘉敏傷癒達陣 盼汲取對強敵經驗加強信心 (21:56)

港隊今日（1日）在女子A組最後一場分組賽以0：35負英國隊，在第9至12名名次賽面對西班牙隊雖有奧亞娜達陣，但仍以5：24吞敗。港隊轉戰第11名名次賽對巴西隊，早段一度壓逼對方在底線附近，但被突破下先落後，但很快即由藍嘉敏右路突破追近，加上完半場前左路一輪推進後再有陳穎達陣。即使兩次加罰球偏離目標，港隊半場仍領先10：7，但巴西隊在下半場中段及完場前再達陣，港隊終以10：21落敗，今季5戰盡墨，以第12名作結。

港隊眾將難掩失望，主力何維銨泣不成聲，又坦承失望，「勝利距離我們這麼近，當你覺得已經跑不動，但依然會出盡力去跑，這個感覺是無可比擬的，我們已經付出所有」。她盼港隊能夠從香港七欖汲取經驗，在本月底在南非的世界挑戰系列賽爭取佳績，「對我們是一個很好的經驗，證明給球迷和自己知道，港隊可以和世界列強對抗」。趕及傷癒復出的藍嘉敏，在最後一場名次賽達陣，她坦承與強隊交手是寶貴的經驗，亦能透過賽事增強信心。

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