七欖｜拜恩塞巴接連達陣　港男隊力戰僅負法國　姚錦成國際賽達70仗里程碑 (23:01)

法國隊月初在世巡賽溫哥華站得亞軍，但港隊在首戰面對這支世巡賽排名高踞第3的球隊時未有怯場，天雨也未有淋熄球迷的熱情，全場也不斷高呼「Hong Kong」為主隊打氣。隊長禾獲特和丹馬克等人甫開賽時接連嘗試推進，惟未能撕破敵軍防線，並於達陣線前失球權。港隊久攻不下，法國隊隨即反擊，Jordan Sepho在上半場千里走單騎達陣，加上Stephen Parez-Edo Martin射入兩記附加罰球，港隊半場落後0：14。港隊在下半場雖再失一球，但眾將及時調整，更有拜恩塞巴接連達陣，史戴爾斯再踢入附加罰球，助球隊追至14：21完場。

姚錦成在主場再創紀錄，代表港隊出戰第70項七欖國際賽，雖然這名35歲星將此役上陣時間不多，但他表示會跟隨教練的安排和部署，並為取得此成就感自豪，「只要落場，我就會付出所有，盡全力去打。能夠代表港隊70次，我感到好驕傲」，他又笑言「新西蘭隊的DJ Forbes也是100頂喼帽，我都驚訝自己有70頂」。提到最難忘的經驗，姚錦成表示除了2018年亞運奪冠一刻，還有在2010年的香港七欖「地標」戰贏得銀盾，「第一項喼帽是最難忘的，我在2010年第一次出戰香港七欖，就贏得銀盾冠軍，而且那一屆賽事陣中有一半都是華人」。

雖然港隊在此役吞敗，但姚錦成仍滿意球隊表現，又稱球隊入局較去年11月更快，「今次賽事復常，我們感到球迷熱情打氣，但因天氣濕滑，令大家更易失手跌波，增加失誤」。他續指，與法國隊的分數接近，令港隊更有信心迎接餘下賽事，港隊明日將會在下午1時28分鬥英國隊，再於5時49分迎戰烏拉圭隊。

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