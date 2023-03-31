七欖︱謝詠翹取港女隊歷史性達陣　感謝球迷全力打造主場氣勢 (19:49)

港隊今早在A組首戰以0：50不敵世界第一的「All Blacks」新西蘭隊後，稍作休息在傍晚面對加拿大隊，半場雖落後0：10，但港隊眾將下半場繼續奮戰，成功推進至敵軍半場，先有謝詠翹被加拿大隊攔下，再有高香慧力抗攔截，藍嘉敏再傳球予達陣線前的謝詠翹，後者成功取得港隊隊史世巡賽首個達陣，李念殷馬上上前與她擁抱，全場球迷亦歡呼喝彩。不過，港隊力戰下以5：22不敵加拿大隊，在A組兩戰全敗，明日早上10時18分將鬥英國隊。

謝詠翹坦承賽前從未想過可取得入球，「我們在開賽前，只想要怎樣做好隊形，進攻時持球在手已經很好，能夠達陣是錦上添花」。她將達陣歸功全隊，又感激主場球迷支持，「我被攔截後，總有隊友在背後支援，能夠得分是團隊的功勞，球迷的打氣也令我們感到主場優勢。全隊參與進攻，才能造就我的入球，我只是較幸運的人」。這名32歲翼鋒又稱，這次達陣對自己極具意義，「我的國際賽經驗不多，這也是女子隊首次打世巡賽，能達陣是我人生中有意義的時刻」。

相關報道：七欖︱港隊首戰負世界一姐新西蘭 奧亞娜首為港上陣稱夢想成真

其他報道：英超︱涉助祖雲達斯造假帳 熱刺總監被禁參與全球足球事務 覓新帥勢受影響

其他報道：欖球︱黃金寶偕3名將任勞倫斯大使 齊稱入大球場看香港七欖