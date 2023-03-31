俄烏｜IOC倡俄白中立身分恢復參賽　溫網賽會：傾向接納　烏克蘭拒與俄將爭奧運資格 (20:41)

IOC建議各體育組織讓俄白重新參賽的前提，為禁止兩國展示國旗、播放國歌，以及禁止與軍隊有關及表態支持俄烏戰事者參賽。儘管俄白能否參加巴黎奧運尚未有定案，但距離巴奧開幕僅餘約16個月下，IOC的建議對兩國「復常」參賽勢帶來正面影響。

烏克蘭內閣部長林切洛夫（Oleg Nemchinov）表示，參考體育部長古特賽特（Vadym Huttsait）的建議後，烏國政府決定只容許運動員參與「沒有俄羅斯人」的奧運資格賽，警告相關體育總會若未能符合該要求，恐面臨喪失烏國代表權等制裁。林切洛夫又說：「或許有選手憂慮因此失去進軍奧運的機會，令運動員生涯毀掉；然而，至少你和你孩子的生命還在。」

至於去年禁止俄白球手參與的溫網，賽會今晚宣布傾向接納該兩國球手出戰，並獲英國政府、男女子職業網球組織（ATP及WTA）等單位支持。溫網賽會強調決定非常艱難，「綜合各因素，這是最合適的方案」，並承諾繼續譴責俄軍入侵烏克蘭的行為。

此外，國際體壇陸續跟進IOC的俄白恢復參賽建議，國際乒乓聯會（ITTF）昨宣布跟隨IOC建議，讓俄白運動員以中立身分重新參賽。國際劍擊聯會（FIE）本月10日已表決通過讓該兩國恢復參賽，惟德國及丹麥劍總表明反對，日前分別宣布取消主辦5月舉行的女子花劍世界盃德國站，以及10月在哥本哈根舉行的衛星賽。

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