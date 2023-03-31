七欖︱女旁證李翠恩難忘出場蝦碌　冀日後主場擔任主球證 (21:43)

李翠恩在今日（21日）的香港七欖3場分組賽擔任旁證，包括女子B組的澳洲隊對巴西隊、女子C組的美國隊對日本隊及男子C組的澳洲隊對日本隊。這名有4年執法經驗的球證表示，在主場擔任旁證的感覺與別不同，「我在第一場比較怯，沒太大膽量和主球證溝通，但慢慢漸入佳境」。

提起首次在大球場執法，李翠恩笑言難忘「蝦碌」場面，「出場時太大煙，令我看不清眼前路，差點絆倒。我要等煙散去才出場，比較好笑」。她又稱看台上有很多朋友支持自己，加上能以旁證身分參與其中，就感覺對香港七欖的歸屬感更大。

李翠恩透露以前跟陳頌豪在同一公司工作，也是後者帶她入行，又盼對方可鼓勵更多人投身球證崗位，「看到他在此舞台有此成就，我覺得很鼓舞，現在我和他首次在同一世巡賽執法，有在旁幫他的機會，希望可鼓勵後輩朝此方向發展」。

李翠恩現把目標放在亞洲賽，希望來季在此站穩陣腳，再像陳頌豪及麥菲諾（Matt Rodden）登上高水平的國際舞台，「希望3、4年後的香港七欖，我可以在場中擔任主球證」。

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