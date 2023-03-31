七欖︱港隊首戰負世界一姐新西蘭　奧亞娜首為港上陣稱夢想成真 (16:10)

一連3日的香港七欖在天雨下開鑼，雖然中午入場人數較少，但無礙球迷為主隊打氣。首次在主場出戰世巡賽的港隊，在女子A組首戰面對世界排名第一的「All Blacks」新西蘭隊，開賽僅1分鐘便在左路失守，進攻方面也未能推進，上半場落後0：26。港隊在下半場有「地標」上陣的奧亞娜和隊長高香慧成功防守，但隨後多次右路失守，敵軍有華卡（Stacey Waaka）3次達陣下，港隊終以0：50告負。

奧亞娜賽後表現興奮，表示在主場與世界第一的新西蘭隊交手是美夢成真，「我們跑出球員通道時，聽到主場球迷為我們打氣，感覺真的很夢幻。這些是我平常只能在電視上看到的球隊，但現在可以跟她們一起訓練及比賽，實在太不真實了」。現時在都會大學就讀的她，認為可以跟列強交手的機會難得，「我們全力以赴，很珍惜與強隊對壘的機會，希望可以讓世界看到港隊的能力」。

至於隊長李念殷滿意球隊表現，並做到賽前定下的小目標，又稱在對手身上獲益良多，「能夠在高水平賽事首戰對強勁隊，我們抱挑戰心態學習，新西蘭隊傳接好快，給我們很大壓力」。香港女子隊隨後會在下午5時52分對加拿大隊，她期望港隊可做得更好。

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