英超︱涉助祖雲達斯造假帳　熱刺總監被禁參與全球足球事務　覓新帥勢受影響 (22:38)

柏拉迪斯在2021年加盟熱刺出任足球總監前，曾在祖雲達斯效力長達11年。惟在今年1月，意大利足總宣布祖雲達斯因做假帳而被重罰意甲扣15分，身為當時祖軍體育總監的柏拉迪斯亦難置身事外，被罰30個月意大利球壇禁賽令。及至昨晚，國際足協更確認因應意大利足總要求，將柏拉迪斯禁賽令「加辣」至全球適用。熱刺其後發表聲明，「緊急要求國際足協澄清禁令範圍擴大原因」。

雖然當事人柏拉迪斯及祖雲達斯已就國際足協禁令提出上訴，惟在現行禁令下，他將不能代表球會參與任何球員轉會及交易活動，至於能否負責聘請新帥，則仍有待國際足協作進一步澄清。偏偏熱刺日前決定與公開炮轟高層「無為」、球員「自私」的惹火領隊干地「分手」，並由其副手史迪連尼出任暫代領隊，柏拉迪斯當時更親自在球會的社交平台拍片「解畫」，表明辭退干地的決定對雙方皆有利。未料際此亂局之時，他卻成為今季球會內部「大地震」的另一震央。

短短一星期內先失去領隊，再有原本負責易帥的足球總監須停職，難怪據英傳媒報道，熱刺原本的新帥人選名單中，西班牙隊前帥安歷基及葡萄牙傳統球隊士砵亭教頭魯賓艾摩廉，都已表明無意接手這個燙手山芋。熱刺球迷信托基金會就將矛頭指向球會主席利維，並要求他公開交代球隊未來計劃，其間指出：「沒有領隊、沒有足球總監、當家球星留隊成疑，球隊今季『四大皆空』，對熱刺球迷而言實在難以接受。他們有權知道球會主席會採取甚麼措施，以保持球隊長遠競爭力及穩定。」

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