欖球︱黃金寶偕3名將任勞倫斯大使　齊稱入大球場看香港七欖 (20:46)

4名勞倫斯大使跟本地學生打成一片，參與由慈善機構設計的欖球和跑步活動。黃金寶認為學生可以透過運動學習紀律和團體合作等精神，他更透露其7歲兒子愛打籃球，並計劃與家人到香港大球場看香港七欖，「我在去年11月首次入場看七欖，覺得好好玩。自己以前做運動員，是在場內的比賽的人，現在可以換個身分，做觀眾支持香港運動員」。

奧運場地單車6金得主賀爾則是首次訪港，他認為「東方之珠」十分漂亮，又透自己帶着單車到來，惟未有時間踩車，「希望香港人可以推薦一些單車路徑給我，黃金寶應該可以幫忙」。這名英籍名宿又稱本港學生對於在鑊場踩單車感興趣，他盼能鼓勵學生嘗試場地單車，並大讚「女車神」李慧詩為真正冠軍，「她是世界聞名的運動員，在2012年倫敦奧運和東京奧運都贏得獎牌，你可以感到她在賽場上的鬥心」。

至於奧運4金得主李小鵬透露，自己和太太將於下周日帶兩名女兒看七欖，這名中國隊前體操王子曾入場觀賽，他說：「任何運動展現的精神都一樣。球員很拼搏，不管怎樣跌倒和失敗，爬起來還是繼續跑，覺得很受鼓舞」。

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