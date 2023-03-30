NBA︱帝王大炒拓荒者　隔17年再闖季後賽　杜蘭特復出助太陽險勝 (16:17)

帝王此役點點開花，共5人得分上雙，包括前鋒基謹梅利射入3球三分得13分，全季累積188球三分破新秀紀錄，終以40分優勢大勝拓荒者。

帝王戰績為46勝30負，即使最後6場常規賽落敗，戰績亦較暫列第6、7的金州勇士和明尼蘇達木狼更佳，因此提前搶下季後賽資格，這是帝王自2005/06球季以來首次闖入季後賽。

今季西岸競爭激烈，鳳凰城太陽有杜蘭特復出，但他18射僅5中得16分，球隊以107：100險勝木狼，並以41勝36負守住第4。至於洛杉磯快艇則有韋斯特布克交出「雙雙」36分10助攻，以141：132擊退孟菲斯灰熊，戰績與太陽相同。

洛杉磯湖人靠安東尼戴維斯貢獻38分10籃板，以121：110挫芝加哥公牛，戰績38勝38敗重上第8。至於達拉斯獨行俠以108：116不敵費城76人後排第11，與第10的奧克拉荷馬城雷霆有1場勝負差，爭入季後賽形勢岌岌可危，「德州三雄」或有機會史上首次齊齊缺席季後賽。

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