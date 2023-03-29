港足｜主帥安達臣首評價「準入籍兵」米高　稱仍年輕暫難寄厚望 (21:00)

港足今日由馬來西亞經陸路交通到新加坡，然後登機傍晚抵港，除了補選隨大港腳操練的港足U22前鋒劉家喬赴美升學，其餘22名球員包括4名中國聯賽球會港將均隨隊返港，有球員家人及數名球迷專程接機，與主帥安達臣及部分球員合照。

港足在本月國際賽1和1負不勝，兩仗均不乏攻勢及機會取得入球，惟只憑對手的烏龍球取得一個入球。安達臣承認入球把握力，是港足急需改善的最大問題，其一方法是等待多名準入籍前鋒入籍。安達臣返港後提及多名潛在人選，透露因港足前助教安尼頓與哥連斯份屬好友，而知道其本周六將19歲的兒子米高潛質優厚，經很長時間說服對方放棄尼日利亞護照，「他是有速度及身型的射手，但仍年輕缺乏經驗，現在不能對他有很大期望，待他今夏能升上球會一隊，在歐洲聯賽多2、3年後，也許就可期待更多」。他另透露，艾華頓已取得香港身分證，正等待領取特區護照，標準流浪的祖連奴及冠忠南區的史提芬彭利拿，則目標年底前入籍，期望可為港隊帶來質素。

下個國際賽期將於6月中，安達臣透露正努力約戰「大名球隊」，當中泰國是其一有機會成事的對手，但強調一切仍有待落實。

昨對大馬正選曾頭槌攻門中柱的混血中堅勞烈斯稱，港足比他去年中出戰東亞盃時已進步不少，會繼續透過友賽學習改進，又稱與另一中超兵中堅梁諾恆合作不錯。他稱新一季會繼續效力中超大連人，為球隊爭中超中游位置，以及保持狀態，確保隨時再獲港足徵召。

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