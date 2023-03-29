中超︱廣州城不獲發牌料散班　港腳陳俊樂正物色新球會落班 (18:20)

中國足協公布新一季中超、中甲及中乙職業聯賽參賽球隊名單，共有8隊「沒獲准入」，上季中超僅護級成功的廣州城、榜尾的河北隊、以及上季中甲冠軍崑山隊，齊因財政等問題未能通過資格或主動放棄參賽，令新季中超只餘青島海牛及有港足後衛李毅凱在陣的南通支雲兩隊升班。自2019年至今，中國各級聯賽累計已有42隊退出或解散。

27歲港將陳俊樂於2018年7月加盟廣州富力（廣州城前身），參加過4季中超，上季尾受傷提早收咧而返港接受左膝半月板手術。港足主教練安達臣曾提及，「樂仔」新季未獲合約，因而落選港足本月國際周決選大軍。

廣州城於1994年成立，前身眾多包括沈陽六藥/華陽/海獅/金德、長沙金德、深圳鳳凰，其中2011年6月被富力地產注資易名廣州富力，曾聘請塞爾維亞名將史杜高域及荷蘭名宿雲邦賀斯執教，曾效力的著名球員包括比利時前國腳迪比利及以色列射手沙希域。富力於2016年中起派附屬球隊「R&F富力/富力R&F」參加港超4季，千萬班費未獲錦標，於2020年10月退出港超散班。

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