港足︱逾20球迷作客大馬撐港隊 「一人球迷」快閃3日重拾久違感覺　稱賽後冷嘲熱諷無助事情 (14:37)

港足去年6月在印度出戰亞洲盃外圍賽時，Jason成為唯一到當地為港打氣的港人球迷，事後獲主教練安達臣及一眾球員表揚致敬。相隔9個月他再次離港支持港足，周一早上飛往新加坡再到馬來西亞新山、今日返港，花約3000元3日兩夜「快閃」撐港足。

有別去年隻身一人作客，今次有球迷組織「香港力量」等逾20名球迷到大馬一同入場，Jason也稱久違了這種感覺，「起初知道有班球迷都會去就快閃支持港隊，疫情前去台灣和韓國（東亞盃）就係咁樣，一班人浩浩蕩蕩又互相照應一齊作客，無分邊個組織同撐邊隊球會，一條心就係想支持香港隊，我鍾意呢種感覺。作客比賽從來唔易踢，大家都係想盡綿力陪伴港隊」。

港足落敗後網上反應兩極，作為港足「死忠」的Jason認為，眼見愛隊未能取勝或輸波，感覺恨鐵不成鋼分屬正常，「足球就係唔會下下都順哂你意，球員也一定知道比賽結果未盡如人意。有人選擇站在高地冷嘲熱諷，我由衷覺得這個方法幫唔到件事，因為無實質可行建議帶到出來，純粹只為處理自己感受」。Jason認為香港球迷撐港足可以集腋成裘，如作客隨隊球迷在當地為球員送行、本地球迷在港街上遇到球員可給予鼓勵、對戰術上有些認識的球迷也可在社交網分享建議，「任何選擇都可以影響其他人，關鍵係你想帶出正面定負面影響」。

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