友賽︱港足再負大馬　安達臣重申把握力成最大問題　讚潘沛軒未來可期 (05:05)

港足在本月國際賽周1和1負不勝，包括上周四在旺角大球場1：1打和新加坡隊，以及作客以0：2不敵馬來西亞隊，兩仗均不乏攻門機會，如今仗先有中堅勞烈斯角球頭槌中柱，再有小將潘沛軒於35分鐘半單刀射門柱邊出界。反觀主隊大馬一次逼搶造成港足後場失誤，以及一次快速反擊，就在上半場攻入兩球。

安達臣在賽後記者會重申，港足眼前最大問題仍是如何取得入球，「馬來西亞是強隊，擁有把握力強的射手，不需太多機會就能夠入球。我們上仗對新加坡有12、13個機會但只入一球，今仗也有7至9次機會，但要入球還是很掙扎」。有大馬傳媒問曾是德甲神射手的安達臣，會否向球員傳授入球心得，他稱作為代表隊教練無法每天與球員交流，只能給予麾下信心，認為球會更容易協助球員改善，並再次提及，正等待數名入籍球員領取特區護照，以加強球隊攻力。

港足繼去年6月再次以同一比數不敵大馬，不過安達臣總括滿意今仗踢出部署，只是不滿意結果，「一年前我們是未準備好，今場雖然有5、6名主力缺陣，但球員對戰術更了解，很努力令對手踢得更艱難，若運氣較好是有機會打和。如果我們先入球，結果可能會不一樣」。

此外，安達臣點名讚揚首為港足正選的潘沛軒有與眾不同的特質，認為這名傑志22歲鋒將累積更多經驗後，有力成為港足未來重要成員，「今場我給他踢足90分鐘，是因為他能創造一些東西，很努力逼搶、有鬥心也夠快，得到3、4次好機會。他仍年輕，若將來累積經驗，將會成為港隊重要一員」。

離明年1月亞洲盃決賽周尚餘約9個月，港足下次友賽要待6月中的國際賽期。大馬傳媒曾報道今年9月國際賽期將作客再友賽港足，安達臣確認曾邀請大馬來港再賽，但剛得悉對方或另有計劃，或未能成事。港足大軍今日先經陸路交通到新加坡，再乘機預計傍港抵港。

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