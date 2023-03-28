友賽︱日韓分途不敵哥倫比亞烏拉圭　今年首國際賽期同告兩戰不勝 (20:58)

日本曾與哥倫比亞隊於2014及2018年世界盃決賽周碰頭，最終各勝一仗，對上一次交手則是2019年的友賽，當時哥軍以1球小勝。「藍武士」主帥森保一是役正選陣容與上仗有5個變動，包括首次入選大國腳、效力FC東京的左閘佳史扶。雖然球隊開賽僅3分鐘便由在英超白禮頓當勇的翼鋒三笘薰以頭槌先開紀錄，及後日本雖形勢稍佔上風，但防線欠默契下表現平平，於33分鐘被哥倫比亞翼鋒約翰杜蘭扳平完半場。換邊後日本隊先後換入堂安律及病癒的久保建英欲加強進攻，惟反而於61分鐘被哥軍鋒將山度士波里於禁區內施展倒掛補射入網，最終藍武士反勝為敗，在森保一第2個任期首兩場國際賽僅獲1和1負。

韓國隊方面，新帥奇連士文今仗續讓效力熱刺的球星孫興慜掛帥，並伙拍今季以借將身分回流韓職FC首爾的黃義助攻堅。「太極虎」在10分鐘先被作客的烏拉圭隊由後衛高亞迪斯先開紀錄，但黃仁範於51分鐘妙射得手扳平。63分鐘，烏軍左閘比昆尼斯射罰球被韓國門將趙賢祐擋出不遠，中場馬泰斯雲仙奴隨即門前「執雞」，為烏軍再次領前。積極反撲的主隊在72分鐘藉角球混戰將皮球送入網，但球證經視像裁判（VAR）覆核後判後衛金英權手球在先，入球無效。及至84分鐘，後備上陣的前鋒吳賢揆雖再次射入，但球證判越位在先，令太極虎再「食詐糊」，最終以1：2告負。

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