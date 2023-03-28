友賽︱港足作客兩球負馬來西亞　繼去年6月遭前帥金判坤「雙殺」 (23:59)

港足上周四在旺角大球場「扯紅旗」爆棚下，只能1：1逼和新加坡隊，今仗正選陣容多達8個變動，門將葉鴻輝復任正選把關兼任隊長，4人防線完全更換，一對中堅起用「中超兵」勞烈斯與李毅凱，梁冠聰與另一中超兵茹子楠分任左、右閘；中場有胡晉銘與隊長黃洋和鞠盈智合作；前場有新入籍兵翼鋒艾華和傑志22歲小將潘沛軒首次為大港腳「擔正」。前帥金判坤領軍的馬來西亞隊，正選除有原籍巴西的34歲新入籍兵中場保羅祖蘇爾，還有5名混血球員壓陣，包括芬蘭隊前青年軍中場諾亞拉恩、英國出生的31歲前鋒陸伊藤，以及隊長右閘迪安古斯。

賽事於蘇丹依布拉欣體育場舉行，為馬來西亞超聯冠軍柔佛DT的主場。港足甫開賽反客為主先搶攻，3分鐘即有黃金機會，中堅勞烈斯接應角球頭槌中柱彈出，未能先開紀錄。主隊大馬其後站穩陣腳開始反擊，於18分鐘藉前場逼搶打開紀錄。葉鴻輝短傳予李毅凱被逼甩，翼鋒費沙在禁區傳予右路無人看管的阿克耶勁射破網，領先1：0。港足前鋒孫銘謙於25及29分鐘有兩次攻門，但分別門前頂斜及射門角度太正被大馬門將夏斯美接實。港足於34分鐘有扳平良機，今仗串演正前鋒的潘沛軒在中場截得皮球快放半單刀，殺入禁區右腳射門僅柱邊出界。港足未能扳平後於41分鐘再失一球，門將夏斯美大腳長傳打反擊，費沙擺脫李毅凱後射遠柱，再次射破葉鴻輝十指關。這名身高僅1.58米的翼鋒交出一入球一助攻，為大馬在上半場領先2：0。

換邊後港足續抵擋大馬攻勢，包括今仗演出神勇的費沙於54分鐘再次起腳僅射斜。兩隊其後各作出4個換人調動，港足換入陳肇鈞、梁諾恆、羅梓駿及黃梓浩，當中陳肇鈞後備入替不久即有攻門機會，惟在左路入楔門前射出界。之後戰况膠着，港足完場前10分鐘換入黃皓雋，讓這名20歲東方翼鋒「雙槍將」演大港腳「地標戰」，他在85分鐘憑前場逼搶有一次射門，但角度太正被夏斯美擋出，最終維持0：2比數落敗，繼去年6月1日作客友賽，再次以同一比數不敵馬來西亞，且近5次作客大馬3和2負不勝。

港足主帥安達臣去年初接掌至今領軍11仗，取得3勝2和6負，勝率為27.3%。據馬來西亞傳媒報道，今年9月國際賽周，港足或重返主場再鬥大馬。至於臨時補選、首獲大港腳徵召的港足U22小將前鋒劉家喬，隨大港腳參與一課操練後，將赴美國繼續升學。

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