欖球︱港欖公布決選名單備戰香港七欖賽　姚錦成主場最後探戈　看好麥季聰接棒 (16:51)

港隊在去年11月的香港七欖5戰全敗，原定去年最後一次在主場出戰七欖的姚錦成心有不甘，毅然決定再戰一屆。港隊在今屆賽事與法國、英國及烏拉圭隊同處B組，姚錦成盼於分組賽至少拿下一勝。

這名35歲星級翼鋒坦言今年籤運較好，冀球隊盡快入局，「我們第2場一定要給予英國隊很大壓力，隨後第3場鬥烏拉圭隊一定要贏」。隊長禾獲特異口同聲表示，港隊的首要目標是在分組賽擊敗烏拉圭隊，「近來世巡賽都有爆冷賽果，低排名球隊可擊退勁旅。我們近年多次和烏拉圭隊交手，這次再度碰頭，是檢視己隊實力的良機」。

港隊的「得分機器」丹馬克傷癒歸隊，但主力李卡度在去年香港七欖最後一場受傷，故今屆賽事落選。與李卡度合作多年的姚錦成透露，這名司職傳接鋒的拍檔因背部神經受壓致復出無期，「不幸中之大幸，是他的神經沒有斷掉，但這傷患是很難控制的，我寧願他是直接甩骱，而不是神經受傷，沒有復出時間表」。

姚錦成透露，李卡度正積極復健，惟不能參與球隊有身體碰撞的訓練，他亦希望對方保持耐心，在9月的杭州亞運全力助港隊衛冕。對於李卡度缺陣，隊長禾獲特認同為球隊一大損失，但他也視為杭州亞運試陣好機會，盼其他隊友挺身而出，爭取表現。

姚錦成笑言與李卡度並肩出戰香港七欖多年，也感受到對方期待重返賽場的心情。在李卡度缺陣下，第2度入選的麥季聰或成正選傳接鋒，姚錦成表示：「最近7至8年都與李卡度一起出戰香港七欖，慶幸在他缺陣下有另一位華將入選，令我感到安心。始終沒有華人上來我很難退役，現在麥季聰也得到教練信任。」

啟德體育園預計在明年落成，香港七欖亦會移師至該場地舉行，姚錦成直言在香港大球場比賽倍感光榮，不少港隊運動員亦有同感，「不知道是否一種象微，入到大球場就是高水準的比賽，我會覺得十分光榮，這想法仍然在我心中」。

香港男子七人欖球隊決選名單：

禾獲特（隊長）、拜恩塞巴、蔡紀駿、丹馬克、靴貝特、麥堅力、麥堅力韋斯、麥古洛、麥季聰、虎拿東尼、史戴爾斯、韋兆新、姚錦成

香港女子七人欖球隊決選名單：

高香慧（雙隊長）、李念殷 （雙隊長）、歐陽倩怡、米奇拉巴達莎、陳穎、陳楚琪、何維銨、林芷欣、奧亞娜、藍嘉敏、謝詠翹、韋諾蒔

香港國際七人欖球賽男子分組名單：

A組：阿根廷、斐濟、蕯摩亞、加拿大

B組：法國、英國、烏拉圭、香港

C組：澳洲、美國、西班牙、日本

D組：愛爾蘭、新西蘭、雅尼雅、南非

香港國際七人欖球賽女子分組名單：

A組：新西蘭、加拿大、英國、香港

B組：澳洲、斐濟、愛爾蘭、巴西

C組：美國、法國、日本、西班牙

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