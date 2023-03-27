歐國外︱沙卡傳射得手英格蘭兩連捷　葡萄牙派6蛋　C朗再改寫上陣及入球紀錄 (19:09)

英格蘭隊此仗以布卡約沙卡、哈利卡尼及占士麥迪臣掛帥攻堅，烏克蘭隊則有英超兵翼鋒梅迪歷、中場辛真高和左閘米高蘭高擔正。37分鐘，沙卡左路傳中予卡尼近門撞入；40分鐘，沙卡接應隊友中場佐敦軒達臣右路橫傳後，在禁區頂起左腳彎入世界波，並為球隊鎖定2：0勝局。值得留意的是，英軍主帥修夫基於81分鐘調入27歲的艾雲東尼，令這名涉及違反博彩規例賭波的賓福特前鋒得以在國際賽「地標」。

為英軍上陣26次入8球的沙卡，賽後獲選為最有價值球員，這名21歲的阿仙奴翼鋒說：「足球就是充滿樂趣。我只希望這份快樂可延續至季尾。」他今季英超已入12球和貢獻10次助攻，乃「兵工廠」長居英超榜首的主要功臣之一，修夫基亦稱讚愛將道：「我認為他現在在臨門一腳方面充滿信心。若要成為頂級翼鋒，你必須具備建功和助攻能力，而他今季一直都做到了。他對勝利的飢渴和謙遜的態度，令他走上一條很好的道路。」

上場歐國外首戰主場以1：2不敵英軍的意大利隊，憑新丁前鋒列迪基連續兩仗建功，以及中場馬迪奧比辛拿在27分鐘埋齋，以兩球淨勝馬耳他隊，敲響勝鼓，教練文仙尼賽後指出，在阿根廷出生及在阿甲效力堤格雷的列迪基，目前仍需要多些時間學習歐洲足球，但亦承認對方「為球隊打破悶局，他是重要的」。意大利暫與少踢1場的第3位球隊北馬其頓同得3分。

J組葡萄牙隊藉38歲的基斯坦奴朗拿度（C朗）分別在9和31分鐘梅開二度，令其國際賽上陣及入球的世界紀錄改寫為198次和122球，加上隊友祖奧菲歷斯、貝拿度施華、奧達維奧艾美臣及拉菲爾利亞奧建功，作客以6：0大破盧森堡隊，取得兩連勝及領前次席球隊斯洛伐克兩分，斯軍同日主場以2：0挫波斯尼亞隊，而同組冰島藉33歲中場艾朗根拿臣「戴帽」，助球隊作客以7：0狂勝列支敦士登隊。

值得一提的是，C朗率先建功後，先一如以往做出「Siu」的動作，接着以雙手放胸前及閉眼作睡眠狀的「Nap」動作示人，作為慶祝個人的第197個國際賽入球。據悉他自去年尾開始以「Nap」的動作慶祝建功。

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