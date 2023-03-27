NBA︱獨行俠四連敗出線季後賽勢危　艾榮再掀風波　主動「請」球迷離場 (20:37)

艾榮近年風波不斷，當年離開波士頓塞爾特人更與球迷鬧翻，及後轉戰布魯克林籃網又因拒打新冠疫苗事件與班主不咬弦。上月初獨行俠換來對方欲與盧卡當錫領銜球隊在季後賽爭佳績，惟二人未能擦出火花之餘，更令球隊戰績不升反跌，至今為新東家上陣15場僅得6勝9負，包括今晨作客以104：110不敵已無緣季後賽的黃蜂，連續兩仗交手告負，吞下四連敗，賽後以36勝39負排西岸第11位，落後出戰季後賽附加賽尾位的第10球隊奧克拉荷馬雷霆1場勝差。

近期遭自家球迷柴台的艾榮，日前被問及球隊連敗時的感受時曾反問記者「那又如何？」，而今仗他正選上陣36分鐘僅得18分，且在比賽中段更主動向球證指控一名球迷在場邊騷擾他，終令對方被保安請離場。賽後他直言對方影響自己專注比賽，又重申落敗的感覺並不好受，並非不在意。至於是役被罰了一次技術犯規的當錫，因今季已累積16次技犯，下仗作客印第安那溜馬須停賽。

另外，養傷1個月的洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士，今傷癒復出以後備姿態上陣30分鐘取19分，但球隊終在主場以108：118不敵芝加哥公牛，暫以37勝38負排西岸第9位。

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