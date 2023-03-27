英超︱熱刺與干地「分手」　史迪連尼暫代領軍至季尾　拿高斯文成今夏繼任熱門 (16:55)

熱刺主席利維在聲明中指出：「經雙方同意後，干地已離任領隊一職。他上季帶領球隊取得今季歐聯參戰資格，我們感謝他的貢獻，祝福他往後順利。」53歲的的干地於上月初做過膽囊發炎切除手術，其間曾復出領軍，之後又返回意大利休養，在其缺陣期間，正是由史迪連尼暫代領軍，副手為31歲的熱刺名宿賴恩美臣。

在這段不穩定期內，熱刺各項賽事9戰取得3勝2和4負，當中包括歐聯16強及英格蘭足總盃16強，分別被AC米蘭和英冠球隊錫菲聯淘汰，而本月中在英超被榜尾修咸頓逼和3：3後，干地大發雷霆狠批麾下自私外，矛頭亦指向利維，並說：「如果熱刺想改變，此刻就是時機。他們可以更換領隊，這世上有很多領隊。」而事件令他與熱刺的不和關係升級，最終「分手」收場。

干地於2021年11月初取代被解僱的紐奴成為熱刺領隊，領軍76場錄得41勝12和23負，勝率約54%。他與熱刺合約原本至季尾屆滿。熱刺目前在英超暫排第4，領前少踢兩場的第5位球隊紐卡素兩分，故此爭取下季歐聯入場券形勢被動。利維說：「為出席下季歐聯，球隊須把握餘下10場聯賽搶分。我們必須團結一致，爭取前四以報答球迷的支持。」

料熱刺將在今季結束後才決定未來領隊人選，據報日前被拜仁慕尼黑解聘的拿高斯文已成新帥大熱門，其餘候選人包括2019年被熱刺革職的普捷天奴，以及現任助教的賴恩美臣，而較為冷門則有法蘭克福教頭加斯拿、些路迪領隊普斯迪高路、西班牙隊主帥安歷基及皇家馬德里前帥施丹等。

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