友賽︱港足明晚作客大馬再遇金判坤 安達臣承諾踢出比去年對壘更好表現 (19:00)

馬來西亞vs.香港 港台電視32台 周二晚上22：00直播

港足昨早起程到馬來西亞後，昨晚完成在當地首課操練，主教練安達臣及後衛徐宏傑今午（27日）出席賽前記者會。前鋒安永佳因傷退隊及入籍中堅艾里奧遺失護照而未能隨隊，安達臣臨時補選了兩名U22小將余在言及劉家喬入隊，令球隊保持23人大軍。

港足去年6月出戰亞洲盃外圍賽前夕，在該月初曾作客友賽馬來西亞隊，面對曾執教港足5年半的金判坤首次帶隊倒戈，最終在吉隆坡以0：2落敗，令去年初接掌的安達臣首場正式領軍卻落筆打三更。兩隊相隔逾9個月再次交手，港足與大馬賽前在世界排名只差1位，分別排146及145位。任內將第二度作客友賽大馬的安達臣感謝對方邀請，表示會把握今年多個國際賽期，備戰明年初亞洲盃決賽周。港足上周四在主場旺角大球場攻勢較多下，僅藉對手的烏龍球以1：1逼和新加坡隊。安達臣預計今仗戰況將會完全不同，認為實力較強的大馬會主動施壓和踢得更有侵略性，「面對強敵對提升港隊防守會有幫助」。

安達臣又提及，馬來西亞相對他5年多前帶領朝鮮隊在亞洲盃外圍賽交手時已不可同日而語，讚揚在金判坤執教下提升水平不少，「我在2017年兩次帶領朝鮮對馬來西亞均贏得很輕鬆，都是大勝4：1，但現在這支大馬差不多50%球員是入籍兵，Kim（金判坤）提高了球隊質素，我很欣賞他們踢出崇尚進攻及快速的足球」。不過，安帥稱港足上次對大馬時，受疫情影響而陣容不整，包括無法徵召在中國聯賽落班的球員，今次則有4名「北上兵」在陣，「有一個很好陣容」，承諾會比上次到訪時踢出更強和更好的表現。但安帥確認，中場黃威因拉傷肌肉上陣成疑。

上次友賽馬來西亞後備上陣的徐宏傑稱，去年不敵大馬已成過去，會專注備戰今仗，「我知道馬來西亞的翼鋒有速度和技術，但我防守也很強，所以不會怕他們，而且會踢得更進取，為對手帶來麻煩。」他認為現時港足球員已適應安達臣的戰術要求，逐漸向好每場都有進步；右翼衛羅梓駿也稱，上次對陣時首次起用安達臣的逼搶踢法，因未適應導致整場賽事很被動，「防守上有很多漏洞、進攻上亦做得不多」。他認為經過大半年訓練磨合，相信表現會有改善。35歲中場鞠盈智承認當地天氣較香港炎熱，加上作客出征，難免有少許疲態，惟會盡力爭取贏波回港，「為香港球迷帶來一場精彩比賽」。

馬來西亞上周四在柔佛新山的蘇丹依布拉欣體育場，以1：0小勝有傑志翼鋒明加索夫正選的土庫曼隊，明晚再於同一球場出擊，球隊今次有6名球員首獲徵召，包括兩名原籍巴西的新入籍中場、34歲的保羅祖蘇爾（Paulo Josue）及28歲的艾歷克（Endrick），但後者因傷已退隊；混血球員有20歲前芬蘭青年軍中場諾亞拉恩（Nooa Laine）及30歲英籍中堅陳丹善（Daniel Ting）。

相關報道：港足︱兩U22小將余在言劉家喬急補選入大港腳 安達臣：表現留下好印象

相關報道：友賽︱港足佔盡上風屢失機和「坡」 主帥安達臣認失望 冀麾下提升把握力

相關報道：友賽︱港足主場1：1逼和新加坡 5910名球迷入場「坐爆」旺角場

相關報道：港足︱U22梯隊魚尾獅盃僅負馬來西亞奪亞 大港腳抵大馬備戰友賽

相關報道：魚尾獅盃｜港足U22小勝新加坡 闖決賽鬥馬來西亞爭冠