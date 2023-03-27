港足︱兩U22小將余在言劉家喬急補選入大港腳　安達臣：表現留下好印象 (15:25)

港足將於明晚10時友賽作客馬來西亞隊，在前鋒安永佳因傷退隊、中堅艾里奧遺失護照而未能隨隊下，安達臣今午（27日）在賽前記者會上確認，將急召剛戰畢魚尾獅盃的港足U22隊長余在言及前鋒劉家喬以補充人腳，二人將在新加坡直接轉赴大馬匯合大港腳，預計能趕及參與今晚賽前最後一課操練，「我有看兩場魚尾獅盃，這兩名年輕球員雖然沒有太多經驗，但在賽事表現令我留下好印象，我知道他們踢了兩場比賽會有點累，但球隊若再有球員受傷，也有球員可候命。Jesse之前已為大港腳上陣，Kyle作為正前鋒，尤其安永佳退隊後，是我們目前缺少的位置」。

首獲大港腳徵召的21歲前鋒劉家喬，曾效力港會踢港甲，去年底才以自由身加盟香港U23首戰港超聯賽，本月中在港超對港會補時攻入首個入球，為香港U23逼和1：1及開齋取得今季聯賽第1分。身高1.83米的他於2019年曾為港足U18出戰U19亞洲盃外圍賽，在賽事取得2個入球。Kyle表示非常高興能有機會入大港腳名單，稱「急不及待與香港最好的球員合作，從中學習」。據悉他在港足賽後將返回美國繼續大學學業。港足U22主教練司徒文俊透露，港足梯隊暫定待港超5月初完季後，於5月中至6月中期間再安排集訓，為9月亞運賽事做準備。

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