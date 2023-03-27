港足︱U22梯隊魚尾獅盃僅負馬來西亞奪亞　大港腳抵大馬備戰友賽 (00:17)

港足U22在4強憑趙聡悟的入球擊敗東道主新加坡，昨仗有17歲後衛周子謙、湯翹哲及前鋒張廣然改任正選。面對行軍較快的馬來西亞隊，港足形勢被動，11分鐘先靠門楣頂住對方遠射，之後另有兩次因為對方越位食詐糊逃過一劫，門將伍瑋謙則有水準演出，至少兩次飛撲助港隊大半場保持不失。

惟馬來西亞73分鐘一次右路傳中，由Najmuddin Akmal頂入，再5分鐘後由Safwan Mazlan遠射得手。港隊80分鐘一次前場逼搶令對方門將解圍「撻Q」，由劉家喬射入空門追近。港隊末段壓上，有余在言禁區內起腳省中人，後備入替的陳傲軒補時壓入禁區被撞跌亦未獲12碼，而江展民投訴過激被罰黃牌。及至完場前，兩軍再出現糾紛，結果江展民及對方一名球員領紅，而港隊最終以1：2飲恨。

另邊廂，大港腳昨早離港起程備戰周二晚友賽作客馬來西亞隊，大軍先飛往新加坡，再轉乘陸路交通抵達馬來西亞新山。不過球隊23人名單中，繼前鋒安永佳因傷退隊，香港足總證實中堅艾里奧因文件問題未能隨隊，最終只餘21名球員出征。這名37歲入籍兵昨在社交網發文，稱上周四友賽新加坡隊賽後，乘Uber時遺失護照。

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