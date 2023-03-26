籃球｜理大大專盃稱王封后　男籃扭轉18分劣勢挫城大衛冕　女籃勝浸大五連霸　 (22:16)

理大在女子組決賽連續4屆與浸大碰頭，理大除了開賽初段落後，及後幾乎由頭帶到尾，末節把握浸大滿隊犯在罰球線取分，終以10分優勢勝出。

理大陳穎欣射入16分，隊長陳煥榆亦貢獻6分，後者在季初因腳傷一直缺陣，直至4強才重拾狀態，即將從物理治療學系畢業的她近日忙於實習，導致狀態大跌，但她對於學界生涯最後探戈可以落場感開心，「雖然我不是做得很好，但我學懂欣賞自己的努力，亦在這4年變得更謙卑，學習與隊友好好合作」。

男子組方面，有多名外籍交換生壓陣的城大，有Alex Stoykov外投內切攻下最高的28分，一度領先理大18分。不過，理大在下半場極力反撲， 侯澤鋒決勝節「背靠背」轟人兩球關鍵3分，全場獨取20分，加上陳可鈐貢獻21分，理大終以3分險勝，取得兩連霸。

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