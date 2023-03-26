足球︱卡斯米路功過參半　巴西友賽敗走摩洛哥　阿根廷訓練基地命名美斯 (18:48)

巴西在去年尾的卡塔爾世界盃8強被克羅地亞隊淘汰後，教練鐵迪離隊，在這次國際賽檔期只有今晨的友賽，暫由國家隊U20的50歲教練文尼薛斯領軍。在今次的23將大軍中，只有10人是世盃成員，主力尼馬、馬昆賀斯、堤亞高施華、艾利臣比加、李察利臣及費特等均沒入選。「森巴兵」此役以洛迪高高斯為「10號仔」，伙拍雲尼斯奧斯祖利亞攻堅，而中後場則分別有擔任隊長的卡斯米路及艾達米列達奧壓陣。

摩洛哥此役由協助球隊破天荒躋身世盃4強的門將耶辛尼保奴把關，惟他於上半場中段兩度「蝦碌」，幸先有隊友護空門，以及雲尼斯奧斯射入空門前，因隊友輕微越位而被判「詐糊」。29分鐘，回防的卡斯米路「走甩」摩洛哥前鋒保法爾被射入。卡斯米路於67分鐘將功補過，他雖射出一記無力度和無角度攻門，卻被耶辛尼保奴橫身擋入扳平。79分鐘，巴西後場未能解圍，終被摩洛哥鋒將沙比尼在禁區內怒射中楣底彈入，以2：1勝出，令巴西繼卡塔爾世盃最後一場分組賽以0：1負喀麥隆隊後，再向非洲球隊稱臣。

另外，阿根廷足總落實將國家隊訓練基地Casa de Ezeiza，改為以美斯的名字Lionel Andres Messi命名，作為紀念對方對這南美洲國家足球的貢獻。美斯說：「我感到很高興。這份敬意非常、非常特別。以我的名字命名是一件非常美妙的事情。」他日前在阿根廷友賽以2：0輕取客軍巴拿馬隊中，取得第800個職業賽入球，當中99個是國際賽入球，所以，他有望於周三主場友賽弱旅庫拉索隊時，入球數目可達100球里程碑。

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