高球︱許龍一參考對手攻果嶺方法保勝果　形容奪大滿貫資格美夢成真 (17:10)

雖然賽事在雨中舉行，但仍有大批球迷特意到粉嶺高球場支持許龍一，他直言視之為動力，「除了我的親友、教練和港隊隊友，還有很多球迷到場。今日開球時候，大概有100人左右，到最後身邊估計已經有1000人」。

許龍一在第3輪雖吞下4次「柏忌」，但也抓下4隻「小鳥」，當中在12號洞更幾乎一桿入洞，他表示有參考同組的菲籍球手塔布拿，「我是瞄準是洞口右邊大概15英尺的方向，同組的塔布拿落地後帶點倒旋，我也嘗試積極一點，結果效果很好，這有助加強我的信心」。

許龍一在這次賽事全力以赴，能夠取得今年英國公開賽資格，將首度出戰大滿貫，他形容為美夢成真，「這或許是我目前人生最美好的一刻，英國公開賽的參賽機會在兩年前跟我擦身而過，但所有事情的發生一定有原因的，這是我這禮拜學到的道理」。

另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀許龍一奪冠，「許龍一以過人的技術證明香運動員的實力，我們為他感到無尚光榮，引以為傲」。楊潤雄又相信，這份熱熾的體育氣氛將會延續至香港國際七人欖球賽。

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