MotoGP︱馬昆斯揭幕戰爆冷排頭位　「細E」練習賽大炒多處骨折 (23:02)

31歲的細E在意外後需由駐場醫療人員治理約半小時，始由直昇機送院，可幸他一直清醒並可活動四肢，意味沒有永久性創傷。Tech 3方面指這名西班牙籍車手日內返巴塞隆拿，再接受詳細檢查及施手術，難料復出時間。意外亦引起多名車手憂慮賽道安全，其中現任世界冠軍巴拿亞指出樸迪茅賽道沙池缺緩衝效果，賽會同時沒在相關彎角加設氣墊牆，都是細E滑出賽道，先後與圍牆與尾隨戰車碰撞受傷的主因。

至於今晚的排位賽，Honda前世界冠軍馬昆斯爆冷力壓巴拿亞等對手，在今屆新增的衝刺賽排頭位起步，一吐季前測試成績不迷的烏氣。今年過檔KTM的積米拿亦排第5，但其餘前10位置皆由Ducati 或 Aprilia 戰車包辦，Yamaha的昆達拿路僅排第11。

其他新聞：英超｜愛華頓涉違FFP受查 或被扣分面臨降班 會方否認指控

其他新聞：高球｜因天氣不穩改以54洞決勝負 港將許龍一國際都會賽擴大榜首優勢

其他新聞：歐國外｜麥巴比初任隊長傳射居功 領法國4蛋贈荷蘭

其他新聞：劍擊｜江旻憓不敵法籍劍手 世界盃南京站16強止步

#motogpnaespn #polespargaro

🔴 Mucha fuerza a Pol Espargaró después del brutal accidente sufrido en Portimao. Que todo salga bien y pueda volver con más fuerza. pic.twitter.com/FBEXtZmMJ8— TAVI 02 (@GMCRMA) March 25, 2023