MotoGP︱馬昆斯揭幕戰爆冷排頭位　「細E」練習賽大炒多處骨折 (23:02)

31歲的細E在意外後需由駐場醫療人員治理約半小時,始由直昇機送院,可幸他一直清醒並可活動四肢,意味沒有永久性創傷。Tech 3方面指這名西班牙籍車手日內返巴塞隆拿,再接受詳細檢查及施手術,難料復出時間。意外亦引起多名車手憂慮賽道安全,其中現任世界冠軍巴拿亞指出樸迪茅賽道沙池缺緩衝效果,賽會同時沒在相關彎角加設氣墊牆,都是細E滑出賽道,先後與圍牆與尾隨戰車碰撞受傷的主因。

至於今晚的排位賽,Honda前世界冠軍馬昆斯爆冷力壓巴拿亞等對手,在今屆新增的衝刺賽排頭位起步,一吐季前測試成績不迷的烏氣。今年過檔KTM的積米拿亦排第5,但其餘前10位置皆由Ducati 或 Aprilia 戰車包辦,Yamaha的昆達拿路僅排第11。

其他新聞:英超|愛華頓涉違FFP受查 或被扣分面臨降班 會方否認指控

其他新聞:高球|因天氣不穩改以54洞決勝負 港將許龍一國際都會賽擴大榜首優勢

其他新聞:歐國外|麥巴比初任隊長傳射居功 領法國4蛋贈荷蘭

其他新聞:劍擊|江旻憓不敵法籍劍手 世界盃南京站16強止步

Yesterday, @polespargaro suffered impact to his abdomen and back. After treatment at the track, he was taken to the hospital in Faro for more checks and will be kept in observation for the weekend. He hopes to be on the way home early next week. Speed recovery Pol❤️ pic.twitter.com/4LOthMiPzE