MotoGP︱馬昆斯揭幕戰爆冷排頭位　「細E」練習賽大炒多處骨折 (23:02)

世界電單車錦標賽（MotoGP）明晚將在葡萄牙展開新季首場正賽，但今季回歸KTM衛星隊Tech 3的P艾斯派加奴（細E），昨練習賽連人帶車失控撞牆。賽會確認他顎骨及脊骨多處骨折，肺部亦被撞傷，復出無期，但料不會有永久損傷。
31歲的細E在意外後需由駐場醫療人員治理約半小時，始由直昇機送院，可幸他一直清醒並可活動四肢，意味沒有永久性創傷。Tech 3方面指這名西班牙籍車手日內返巴塞隆拿，再接受詳細檢查及施手術，難料復出時間。意外亦引起多名車手憂慮賽道安全，其中現任世界冠軍巴拿亞指出樸迪茅賽道沙池缺緩衝效果，賽會同時沒在相關彎角加設氣墊牆，都是細E滑出賽道，先後與圍牆與尾隨戰車碰撞受傷的主因。
至於今晚的排位賽，Honda前世界冠軍馬昆斯爆冷力壓巴拿亞等對手，在今屆新增的衝刺賽排頭位起步，一吐季前測試成績不迷的烏氣。今年過檔KTM的積米拿亦排第5，但其餘前10位置皆由Ducati 或 Aprilia 戰車包辦，Yamaha的昆達拿路僅排第11。
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🔴 Mucha fuerza a Pol Espargaró después del brutal accidente sufrido en Portimao. Que todo salga bien y pueda volver con más fuerza. pic.twitter.com/FBEXtZmMJ8— TAVI 02 (@GMCRMA) March 25, 2023
Yesterday, @polespargaro suffered impact to his abdomen and back. After treatment at the track, he was taken to the hospital in Faro for more checks and will be kept in observation for the weekend. He hopes to be on the way home early next week. Speed recovery Pol❤️ pic.twitter.com/4LOthMiPzE— Tech3 Racing (@Tech3Racing) March 25, 2023