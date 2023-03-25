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MotoGP︱馬昆斯揭幕戰爆冷排頭位　「細E」練習賽大炒多處骨折 (23:02)

世界電單車錦標賽（MotoGP）明晚將在葡萄牙展開新季首場正賽，但今季回歸KTM衛星隊Tech 3的P艾斯派加奴（細E），昨練習賽連人帶車失控撞牆。賽會確認他顎骨及脊骨多處骨折，肺部亦被撞傷，復出無期，但料不會有永久損傷。

31歲的細E在意外後需由駐場醫療人員治理約半小時，始由直昇機送院，可幸他一直清醒並可活動四肢，意味沒有永久性創傷。Tech 3方面指這名西班牙籍車手日內返巴塞隆拿，再接受詳細檢查及施手術，難料復出時間。意外亦引起多名車手憂慮賽道安全，其中現任世界冠軍巴拿亞指出樸迪茅賽道沙池缺緩衝效果，賽會同時沒在相關彎角加設氣墊牆，都是細E滑出賽道，先後與圍牆與尾隨戰車碰撞受傷的主因。

至於今晚的排位賽，Honda前世界冠軍馬昆斯爆冷力壓巴拿亞等對手，在今屆新增的衝刺賽排頭位起步，一吐季前測試成績不迷的烏氣。今年過檔KTM的積米拿亦排第5，但其餘前10位置皆由Ducati 或 Aprilia 戰車包辦，Yamaha的昆達拿路僅排第11。

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