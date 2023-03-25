德甲｜杜曹接掌拜仁至2025年　熱刺傳斟拿高斯文代干地 (21:19)

同時，德國體育媒體Sport 1及德國天空體育則分別指出，除球隊成績波動之外，拿高斯文慘食「無情雞」的另外「幾宗罪」，包括他執教球隊期間，年輕球員未有明顯進步、青年軍欠缺一隊的上陣機會；兵敗利華古遜後，拿帥不單未有留隊和非國腳球員操練，而且還與其女友前往奧地利度假滑雪，加上其女友本身為前拜仁隨隊記者，至去年方被剔除職務，但已令部分拜仁球員心存芥蒂，擔心其在球會及更衣室的一舉一動，最終會成為新聞頭條等。

拿高斯文漸失高層及球員信任之際，去年被車路士辭退的杜曹，原本已傳是拜仁慕尼黑的易帥首選。據德國天空體育的消息指，杜曹早前推辭重返法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）執教的機會，最終與拜仁一拍即合。

此外，由於拿高斯文原本在拜仁的年薪高達900萬歐元（約7600萬港元），會方並未以支付逾3年解約金的方式「分手」，而是選擇與對方達成協議，繼續支付原定的薪金，直至其覓得新東家為止。至於近日與主帥干地鬧翻的英超球會熱刺，近期曾傳有意找杜曹接手，如今拜仁成功「搶人才」後，據報會方轉而將目光放在拿高斯文身上。

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