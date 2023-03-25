歐國外｜麥巴比初任隊長傳射居功　領法國4蛋贈荷蘭 (17:05)

法國隊在洛里利、華拉尼及賓施馬等老臣相繼告別國際賽後，今重新出發在歐國盃外圍賽新戰另一歐洲強敵的荷蘭隊，其中應屆世盃神射手的麥巴比，日前獲主帥迪甘斯委任接替洛里斯留下的隊長職務後，曾傳出陣中老將如基沙文等不滿，令隊內氣氛備受關注。

不過，今仗開賽僅兩分鐘，麥巴比便於左路傳中予基沙文先開紀錄，二人興奮地互相慶祝，似以行動粉碎外界傳言。及後法軍得勢不饒人，於8分鐘有基沙文開出罰球，荷蘭門將施利臣接球失誤下，造就門前的主隊後衛烏柏美卡奴「執雞」拉開比數。麥巴比於21分鐘接應曹亞文尼的直線妙傳單刀射入後，再於88分鐘於禁區頂騙過敵軍兩名守將射入，個人連中三元，加上荷蘭在補時階段雖藉烏柏美卡奴的手球獲12碼，惟前鋒迪比主射被法軍門將邁治蘭撲出，最終「高盧雄雞」以4球淨勝有主帥朗奴高文回巢領軍首擊的「橙軍」。

麥巴比表示：「這是失落世界盃後的首場比賽，拿下勝利別具意義，因我不希望法國的球迷再失望，期望這是一個好開始。」而他又直言正努力學習怎樣做好隊長角色，「我嘗試在場上做得更多，令大家都凝聚在一起，這一仗所有事都很正面」。迪甘斯亦指出：「很高興操練時的良好氣氛能帶到比賽上，令大家都看到一支正面地重新出發的球隊。」

至於是役有多名主力因傷病缺陣的荷蘭隊，新帥朗奴高文直言困難重重，但不想以此作為大敗藉口，「這一仗說明了己隊有很多東西需要改善，尤其在防守上確實有太多犯錯，這會令球隊總是處於劣勢」。

此外，同組的希臘隊作客以3：0輕取直布羅陀隊，賽後以得失球差不及法國居次，荷蘭則暫列榜尾。法軍將於下周二凌晨的次輪征戰愛爾蘭隊，橙軍則會在同時間迎戰直布羅陀。

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