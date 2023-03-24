魚尾獅盃｜港足U22小勝新加坡　闖決賽鬥馬來西亞爭冠 (22:41)

由港超球隊香港U23主帥司徒文俊領軍的港足U22，此戰曾為大港腳上陣兩次的余在言擔任隊長，日前落實轉投日足聯（JFL）滋賀湖王的後衛梁祐維出任正選中堅。新加坡U22則以幼獅隊球員為骨幹，當中包括曾效力傑志青年軍的中場Jared Gallagher。

港足U22開賽首15分鐘稍佔上風，馬希偉及劉家喬先後禁區內起腳，均角度欠奉未能考驗敵軍門將。新加坡U22站穩陣腳後漸見威脅埋門，其中Abdul Rasaq於35分鐘接應短傳後，禁區內扣過葉卓文起腳，被門將伍瑋謙擋出。戰至40分鐘，余在言邊路罰球斬入禁區，馬希偉在對手解圍現誤會後快腳射中柱，趙聡悟門前補射中鵠，助港足U22半場以一球領先。

新加坡U22換邊後積極反撲，Jordan Emaviwe在52分鐘接應角球頭槌攻門，伍瑋謙面對敵軍球員衝門仍奮身救走。港足較後時間一直受壓，伍瑋謙補時階段出迎打手槌後，敵軍Syahadat Masnawi及Harhys Stewart連環攻門，分別遭梁祐維護空門及伍瑋謙回身擋出。最終港足有驚無險地保住勝局，晉級決賽硬撼同日以4：2擊敗柬埔寨U22的馬來西亞U22。

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