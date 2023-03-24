友賽｜日韓世盃後重新出發　主場分途言和烏拉圭哥倫比亞 (21:36)

日本隊在世界盃16強戰至互射12碼僅負克羅地亞隊，未能突破隊史最佳成績。不過日本足協早前與主帥森保一續約至2026年，正式展開第二個「森保JAPAN」時代。今晚「藍武士」迎來世盃後首擊，於新國立競技場迎戰南美勁旅烏拉圭隊，惟球隊賽前有後衛富安健洋因傷避戰外，鋒將前田大然及久保建英均告染疫，其中前者雖趕及康復但退居後備，由淺野拓磨掛帥任中鋒，伙拍翼鋒三笘薰及堂安律攻堅。而烏軍今次出征銳意年輕化，卡雲尼及蘇亞雷斯均未有入選，而另一射手達雲紐尼斯亦因傷缺席。

兩軍今仗互有攻守，戰至38分鐘，效力皇家馬德里的烏軍中場費達歷高華維迪一記遠射中柱，他隨即上前補頂入網先開紀錄，領先1球完半場。60分鐘，後備上陣的伊東純也在禁區內被烏軍中場文路爾烏加迪踢跌，主球證原本判罰12碼，但經視像裁判（VAR）覆核下認為烏加迪犯規前一刻踢中皮球而取消判罰。及後積極反撲的藍武士終在75分鐘憑另一後備兵西村拓真接應伊東純也右路傳中近射建功，最終以1：1逼和烏拉圭隊。

至於韓國隊今有德國籍名宿奇連士文接掌帥印後首領軍出戰，並在球星孫興慜領銜下迎戰哥倫比亞隊，最終「太極虎」憑這名效力熱刺的前鋒於10及45分鐘個人梅開二度領先半場，但換邊後被占士洛迪古斯及佐治卡拉斯高在兩分鐘內各入1球，終言和2：2。

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