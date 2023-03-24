歐國外︱葡軍新官上任旗開得勝　C朗締國際賽上陣及隊史入球紀錄　「破紀錄是我動力」 (17:05)

去年底葡萄牙隊於世界盃8強不敵摩洛哥隊出局，賽後一度盛傳C朗有意告別國際賽生涯。不過，這名38歲前鋒不但粉碎傳言入選新帥馬天尼斯的首份大軍名單，今仗更以擔正伙拍祖奧菲歷斯攻堅。

葡軍面對列支敦士登隊全場圍攻，8分鐘先憑後衛祖奧簡斯路的遠射開紀錄，再由中場貝拿度施華在47分鐘近門射入拉開比數。兩分鐘後，簡斯路在禁區內被撞跌，C朗操刀12碼中鵠，取得自去年世盃分組賽首仗贏加納隊後首入球，為葡軍領先3球。63分鐘，C朗於禁區頂附近的罰球直射破網，終為球隊大勝4：0，在歐國外J組旗開得勝居首，同組的波斯尼亞則在主場3球淨勝冰島隊居次。

C朗賽後個人累積120個國際賽入球續刷新隊史入球紀錄之餘，更以197場「喼帽」打破球壇於國際賽的上陣紀錄。他直言：「破紀錄是我的動力，成為歷來上陣最多國際賽球員是我的榮幸，我亦為此感自豪，未來亦不會停下腳步。」

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