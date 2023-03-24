歐國外︱英格蘭挫意大利近7次交手首勝　卡尼刷新隊史紀錄　意新兵處子戰建功 (06:07)

英格蘭隊今於溫布萊球場迎戰意大利隊，雙方賽前近6次對賽意軍取得3和3和的不敗強勢，包括在上屆歐國盃決賽戰至互射12碼氣走對方，拿下球隊歷來第2次登上歐洲王者寶座。不過，今仗英軍全場佔據上風，開賽12分鐘，中場祖迪比寧咸一記遠程炮雖被客軍門將基安盧基當拿隆馬撲出，但英軍在緊接獲得的角球攻勢，由前鋒哈利卡尼射門省中人後，造就中場迪格蘭賴斯藉禁區內混戰補射入網先開紀錄。及後意軍反撲乏力，更於44分鐘因後衛迪羅倫素犯手球，原本未有判罰的主球證，經視像裁判（VAR）覆核後判予英軍12碼，並由卡尼主射中鵠拉開比數完半場，亦是這名29歲前鋒歷來國際賽第54個入球，超越名宿朗尼獨佔隊史入球紀錄。

換邊後意軍續積極尋機，在57分鐘藉三獅後衛哈利馬古尼在後場傳送失誤踢反擊，由23歲前鋒列迪基建功扳平，亦是這名效力阿根廷甲組球會堤格雷的阿根廷裔新星，初次入選掛帥便取得「士哥」。不過，雙方及後均未能再添紀錄，英軍終在80分鐘有後衛勞基梳爾領兩黃一紅被逐末段踢少1人下，保住2：1勝局，取得近7次交手首捷，並在外圍賽旗開得勝。

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