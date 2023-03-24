友賽︱港足佔盡上風屢失機和「坡」　主帥安達臣認失望　冀麾下提升把握力 (00:16)

港足繼去年9月賽和緬甸隊後，連續兩場主導形勢下未能在主場拿下勝利。安達臣賽後未安排球員出席記招，並讓本仗未落場及後備入替的球員加操。這名挪威籍教頭認為，麾下確實創造不少入球機會，但仍未能取得勝利，因此把握力須提升，「我們朝正確的方向發展，但製造的機會未能轉化成入球。入球是足球比賽最重要一環，並非每仗都能製造10、12次機會，因此要好好把握」。

對於3名生力軍艾華、顏卓彬及潘沛軒迎來「地標」，安達臣稱對眾人均抱期望，「潘沛軒有速度和良好進攻意識，顏卓彬本季在傑志的發揮出色，把中場勝任，艾華身體強壯、速度快，日後或成為球隊的重要人物」。港足今休兵一日，明日在將軍澳足球訓練中心（FTC）復操，並於後日早上起程，準備下周二作客馬來西亞的友賽。

至於客軍新加坡，有同演處子戰的中堅陳漢偉取得入球及烏龍球各一。這名效力獅城水手的25歲後衛賽後更獲選本仗最佳球員。儘管未能協助球隊贏波，仍滿意自己「地標」表現，「很高興能為國家隊上陣，在場上首要目標當然是要贏，因此入球也是任務之一。雖然擺烏龍的感覺並不好受，但整體還是感到不錯」。新加坡隊之後轉抵澳門，後日作客在2019年世界盃亞洲區外圍賽退賽後首戰國際賽的澳門隊。

相關報道：友賽︱港足主場1：1逼和新加坡 5910名球迷入場「坐爆」旺角場

相關報道：友賽︱港足旺角場迎新加坡再現「紅旗」 球迷排隊購「絕版戰衣」

其他報道：高球︱國際都會賽粉嶺開鑼 港將許龍一首日低標6桿排次席

其他報道：友賽︱新帥坐正後首擊 國足作客悶和10人新西蘭