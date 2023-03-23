友賽︱港足主場1：1逼和新加坡　5910名球迷入場「坐爆」旺角場 (21:50)

兩軍近5次交手中，港足錄得3勝2和不敗佔優。主帥安達臣此戰正選續以去年參戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周的人腳為主；門將選用巴西裔老將保羅，後衛則有中超兵梁諾恆相隔逾3年半再於國際賽披甲，與另一巴西入籍兵艾里奧鎮守中堅；效力中甲廣西平果哈嘹的混血前鋒安永佳亦擔正，與前傑志隊友羅梓駿及東方的孫銘謙合伙攻堅。

港足甫開賽便透過高位逼搶施壓搶佔主導，進攻機會絡繹不絕。開賽6分鐘，鞠盈智中場攔截後傳予安永佳，該26歲射手右路起腳「省」中對手，門前的黃威飛身射門未能命中目標。早段埋門次數不多的新加坡，卻在20分鐘憑藉死球攻勢取得領先，阿里芬開出角球，陳漢偉在小禁區力壓艾里奧撞入，國際賽處子戰即取得「士哥」。港足落後下繼續狂攻，梁諾恆及孫銘謙先後頭槌攻門，均被敵軍門將兼隊長辛尼牢牢接住。33分鐘，黃梓浩左路傳中，安永佳左腳掛射僅僅射斜。戰至43分鐘，鞠盈智右路落底傳中，客軍入球功臣陳漢偉受壓下解圍誤將皮球撞入自家球門，港足完半場前借助該烏龍球追成1：1平手。

換邊後比賽節奏稍減慢，但港足仍是佔盡上風的一方，羅梓駿55分鐘高速突破後傳中，禁區內的安永佳控球後施展倒掛但高出。安達臣在65分鐘換人改變，其中非裔入籍翼鋒艾華及顏卓彬雙雙迎來「地標」，與中場陳肇鈞分別入替鞠盈智、黃洋及安永佳。72分鐘，黃威離門20餘碼罰球主射，同樣僅僅高出；這名理文中場4分鐘後再獲罰球機會，可惜彎過人牆後未能射穿辛尼的十指關。後備入替的陳肇鈞79分鐘擺脫守衛後，亦在禁區外嘗試起腳，但再被辛尼飛身撲出。港足末段再換入同樣首獲大港腳「喼帽」的潘沛軒及中超梅州客家翼衛茹子楠，但最終未能找到入球良方，雙方各一言和。

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