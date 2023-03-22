港足︱旺角場最後備戰對新加坡　安達臣尋最強陣容　梁諾恆加入「隊長群組」 (22:17)

香港vs.新加坡 now630、633台 周四晚上20：00直播

港足今晚在旺角場進行賽前最後一課操練，備戰明晚友賽世界排名第160的新加坡隊，主教練安達臣偕中堅梁諾恆出席賽前記者會，安帥稱是次友賽為明年1月舉行的亞洲盃決賽周練兵，務求以最強陣容出征卡塔爾，「我們有一年時間備戰亞洲盃，大名單上有40多名球員，大家都要用表現爭取入選最終23人大軍名單」。

安達臣又提到，不論是潘沛軒、顏卓彬和黃皓雋等新兵都是速度與活力兼備，至於最後一刻獲補選的艾華，他亦稱讚這名效力冠忠南區原籍喀麥隆的31歲翼鋒，「艾華可以高速盤球突破，身體質素不俗，且具備進攻及埋門能力，能夠提升球隊實力」。

此外，安達臣透露會跟部分球員在「隊長群組」溝通，當中除了葉鴻輝、黃洋等老大哥，提及效力中超浙江隊的梁諾恆也在其中，因看中他的外流能力和經驗。梁諾恆則說：「是否隊長不重要，我都會將在中超的經驗帶回球隊，更重要是集中為球隊比賽，一直進步」。

港足去年9月曾於友賽閉門以2：0擊敗緬甸隊，而對上一次在主場球迷見證下贏波，已是2019年11月的世界盃亞洲區外圍賽，以兩球淨勝柬埔寨隊。梁諾恆說：「我知道此役的門票在短時間內售罄，我們保證會展現永不放棄的拼勁，全力爭勝」。安達臣則說：「有一班熱情的球迷支持，港隊會盡全力進攻，能入幾球就入幾球」。

新加坡隊方面，25歲後衛艾雲芬迪在社交網宣布因傷退隊，意味繼早前已因傷落選的艾辛芬迪及伊漢芬迪後，這「名將之後」3兄弟齊缺陣。這次客軍有5名新兵入選23人名單，包括翼鋒周俊衡、守衛艾雲拿積、陳漢偉、海卡及前鋒吳基熊。主帥西谷隆之表示希望以老帶新，透過友賽備戰亞洲盃。

值得一提是，港足是役將穿起新款主場球衣亮相，香港足總早前表示，賽事當日會在球場內優先發售主場及熱身球衣，分別售799及499元，售完即止，場內亦會提供收費印字服務。另外，港足前隊長陳偉豪及名宿朱兆基亦會入場，在明晚6至7時現身球場內的球衣展覽區。

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