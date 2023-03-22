足球︱34歲奧斯爾因傷掛靴　感謝眾前球會及德國隊 (20:52)

奧斯爾生涯早年曾效德甲史浩克04及雲達不來梅，2010年轉投皇家馬德里登上生涯高峰，連續3季成為球隊助攻王，贏得一次西甲，其後亦曾助阿仙奴三度贏得足總盃，近年因狀態下滑而轉戰土耳其。他季前由費倫巴治轉投巴沙克舒希，今季各項賽事僅上陣142分鐘，上月已有傳會掛靴，但他當時否認。

國家隊方面，奧斯爾為德國隊上陣92場入23球，是2014年世界盃冠軍隊主力，7仗全數正選，但土耳其裔的他4年後曾捲入土國總統埃爾多安合照風波退出國際賽。

另外，現效阿仙奴的日本隊後衛冨安健洋完成右膝手術，料養傷3個月，提前收咧。阿仙奴鄰會熱刺料本周解僱主帥干地，後者近日被影到乘廉航返回祖家意大利。

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