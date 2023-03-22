歐國外︱麥巴比獲委任法國隊長　傳歸功敢言進取　基沙文被指輸在「文靜」 (17:59)

法國隊去年尾在卡塔爾世界盃決賽不敵阿根廷隊後，隊長門將洛里斯及副隊長守將華拉尼先後退出法國隊，教練迪甘斯這段日子一直尋找新領袖，最終一錘定音。法國足總在聲明指出：「麥巴比及基沙文分別成為國家隊隊長和副隊長。無論在球場或團隊上，麥巴比符合承擔這一責任的所有要求。」

麥巴比及基沙文同是法軍奪得2018世盃和2021年歐洲國家聯賽冠軍的功臣，不同的是，麥巴比以8球榮膺去年世盃神射手，自2017年至今為法軍出賽66次入36球，效率遠勝2014年在國際賽「地標」迄今上陣117次入42球的基沙文。當年亦以24歲之齡成為法軍「喼頓」名宿柏天尼支持麥巴比，但另一名宿皮利斯稱決定並不尊重昨日度過32歲生辰的基沙文。Maxime Dupuis則指基沙文及麥巴比分別是「文靜」和「敢言」的領袖，結果是「進取的贏了，但基沙文會是失望多於憤怒」。

法軍對手荷蘭隊有與基沙文同日生日的60歲回巢教練朗奴高文第2次領軍「地標」，但壞消息是巴塞隆拿中場法蘭基迪莊及阿積士翼鋒貝雲積，分別因腳部和膝蓋受傷避戰。

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